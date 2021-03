Cicerale, un’opera d’arte per Natalia Beliyova

CICERALE. Si sono svolte questa mattina presso la Chiesa di San Giorgio Martire, le esequie di Natalia Beliyova, la 57enne Bulgara morta in un incendio a Battipaglia dopo aver salvato due anziani presso i quali lavorava come badante. I funerali sono stati organizzati a Cicerale che era la località dove la donna, una volta arrivata in Italia, aveva scelto di vivere. Qui aveva anche deciso di essere sepolta. Per l’occasione è rientrata nel Cilento anche la figlia Alina.

Commovente la cerimonia, officiata dal parroco Don Damiano Modena. Quest’ultimo ha sottolineato il gesto eroico compiuto da Natalia Beliyova.

Il sindaco Gerardo Antelmo già nel giorno del lutto dispose l’esposizione delle bandiere a mezz’asta; ora ha annunciato che un’opera d’arte sarà realizzata in onore e ricordo di Natalia “dal più prestigioso artista bulgaro”.

Sarà esposta nel museo Edgar Degas che sarà inaugurato entro la prossima estate.