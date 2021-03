Agropoli: Filomena Paleologo festeggia i 101 anni! 100 anni per la nonna Filomena, auguri!

Oggi, 10 marzo 2021, ad Agropoli ha compiuto 101 anni la signora Filomena Paleologo, Vedova Pizzi, residente in via Dante Alighieri, presso le storiche palazzine dei ferrovieri. Purtroppo niente festa, se non con qualche familiare, a causa dell’emergenza covid che già lo scorso anno ha limitato i festeggiamenti ai soli parenti stretti.

Per i suoi 100 anni era previsto l’arrivo di numerosi parenti provenienti dalla Russia, Svizzera, Inghilterra, Calabria e Veneto. Purtroppo la pandemia ha costretto a rinviare l’evento.

Si sperava di poter recuperare per i 101 anni, ma l’emergenza permane. Tutto ancora rinviato… al 2022