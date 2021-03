Oroscopo: Cancro, rapida evoluzione nel lavoro

Ariete – Le vostre felici intuizioni vi aiuteranno a risolvere un problema di lavoro. Incontri imprevisti.

Toro – State attraversando un periodo di grande creatività nel lavoro. In amore trovare un’oasi di serenità.

Gemelli – Avete delle idee innovative, nel lavoro aspettate il momento adatto. Vita amorosa caotica.

Cancro – Non potete permettervi pause nel lavoro: la situazione è in rapida evoluzione. Bene il cuore.

Leone – Nel lavoro dovete essere pronti a battere il ferro quando è caldo. In amore siete sulla strada giusta.

Vergine – Non prendete un’iniziativa nel lavoro che non sia valutata attentamente. In amore c’è un rivale.

Bilancia – Il vostro senso degli affari va sviluppandosi rapidamente. Innamoramento fulminante.

Scorpione – Potete perfettamente imporre la vostra personalità. In amore una conquista non sarà facile.

Sagittario – Una proposta di collaborazione arriva da una persona di cui non vi fidate molto. Amore in crisi.

Capricorno – Evitate discussioni sterili e andate avanti nel lavoro: avrete successo. L’amore vi rende allegri.

Acquario – Nel lavoro il periodo difficile è dietro le spalle. Vita affettiva sempre più intensa.

Pesci – Oggi vi conviene essere molto vigili: nel lavoro può succedere di tutto. Vita affettiva stimolante.