Moio della Civitella: ok ad interventi di risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Moio della Civitella, con a capo il sindaco Enrico Gnarra, ha approvato diversi progetti di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale.

L’Ente ha approvato il progetto di prefattbilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del territorio in località Vetrali-Tempone e bacino idrogeografico a valle del centro storico di Pellare”, per l’importo complessivo di€ 3.849.300,00. Approvato poi il progetto di prefattibilità tecnica ed economica per la “Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del territorio sul versante Campetelle fino a ridosso del centro abitato di Pellare”, per un costo complessivo di di €1.282.298,06.

Il Comune di Moio ha approvato infine il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la“Messa in sicurezza strade comunali”, per l’importo complessivo di €1.281.778,41. Gli interventi in programma saranno inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021.