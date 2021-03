Droga: sei giovani denunciati a Sassano

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nei giorni scorsi, hanno deferito, in stato di libertà, sei giovani, residenti a Sassano, per detenzione ai fini di spaccio didroga. I carabinieri, nella serata del 6 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno individuato i sei ragazzi che si erano radunati all’interno di un locale adiacente ad una parrocchia.

Droga individuata durante i controlli

Nel corso dell’identificazione, i militari hanno rinvenuto, all’interno del locale stesso e sulla persona di uno dei giovani presenti, circa 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi ed un bilancino di precisione.

Le denunce

I ragazzi sono stati deferiti, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di droga alla Procura della Repubblica di Lagonegro e sono stati sanzionati per il mancato rispetto della normativa anticovid.