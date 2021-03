Capaccio Paestum: continua la messa in sicurezza delle strade comunali

Parte domani, mercoledì 10 marzo, il primo di due interventi di ripristino e messa in sicurezza di vari tratti stradali di competenza comunale. Si inizia con la sistemazione di diverse strade ricadenti nell’area Capaccio Scalo – Rettifilo.

Il secondo intervento, il cui inizio è previsto nell’arco dello stesso mese di marzo, riguarderà invece strade comunali dell’area di Capaccio Capoluogo.

«Amministrare un territorio significa mettere in campo azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini sotto ogni punto di vista – dichiara il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri – Questo vuol dire non solo realizzare grandi opere, ma lavorare in maniera continua per prendersi cura dell’intero territorio, giorno dopo giorno, intervenendo in maniera chirurgica per far fronte alle esigenze dei cittadini e per rendere decoroso e accogliente ogni angolo di una Città prestigiosa come Capaccio Paestum. In questo contesto si inseriscono i due interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali che ogni giorno vengono percorse da centinaia di persone. Sono anche questi gli interventi che mostrano l’attenzione quotidiana e il nostro impegno verso la Città e la sua Comunità».