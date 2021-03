9 marzo: oggi si festeggia Santa Francesca Romana

E’ il 68° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 297 giorni.

Santi del giorno

Santa Francesca Romana (Religiosa)

San Paciano di Barcellona (Vescovo)

San Vitale di Castronuovo (Asceta)

Etimologia

Romana, diverse valenze sono contenute nel personale Romano, di cui Romana è variante femminile; in parte, la diffusione si deve alla presa di Roma del 1870; in parte, in onore di Mussolini, e del suo omonimo figlio. Tuttavia, c’è anche una forte connotazione religiosa, dovuta alla fedeltà alla Santa Romana Chiesa.

Proverbio del giorno

Marzo pazzerello, esce il sole e porta l’ombrello.

Aforisma del giorno

La storia della civiltà umana mostra, al di fuori d’ogni dubbio, che esiste un intimo rapporto tra la crudeltà e l’istinto sessuale. (S. Freud)

Accadde Oggi

1959 – Nei negozi arriva la bambola Barbie

1842 – Il Nabucco di Verdi debutta alla Scala

1987 – Gli U2 pubblicano The Joshua Tree

1955 – Presentata la Fiat 600

Sei nato oggi?

Nutri un sincero amore verso il tuo prossimo e la tua disponibilità fa di te un amico apprezzato. Nel lavoro dimostri ottime capacità organizzative e grande fecondità di idee: le doti per raggiungere il successo dunque non ti mancano, dovrai solo imparare l’arte della tenacia e non scoraggiarti di fronte alle difficoltà. In amore cerca di essere meno indeciso e punta su un affetto sincero e sicuro.

Celebrità nate in questo giorno

1883 – Umberto Saba

1934 – Jurij Gagarin

1454 – Amerigo Vespucci

1964 – Juliette Binoche