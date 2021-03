Vertice di Governo, si valutano nuove misure

Zona rossa più larga per fermare il contagio in Italia e arginare le varianti del coronavirus. Le misure e le restrizioni previste dal nuovo Dpcm del 6 marzo, riferisce l’Adnkronos, potrebbero non bastare per piegare la curva dell’epidemia. La prospettiva di un’ulteriore stretta diventa più concreta, sulla scia delle indicazioni che il Cts aveva fornito prima del varo del Dpcm.

Nel dettagli: la zona rossa, per gli esperti, dovrebbe scattare in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Secondo il Dpcm, la dichiarazione di zona rossa nelle aree ad alta incidenza dipende dai governatori. Per i tecnici, la chiusura della scuola nelle aree in cui il virus è particolarmente diffuso va abbinata a misure più restrittive in genere.

I riflettori si accendono in particolare sulla variante inglese, destinata a spingere altre regioni in zona rossa, dove già sono approdate Campania, Molise e Basilicata. Un’Italia più rossa è nelle previsioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Sulla base dei dati – dice a Mezz’ora in più – mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa variante possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva”.

Marzo rischia di diventare un periodo particolarmente complesso, in attesa del definitivo decollo della campagna di vaccinazione. “Questo mese è complicato, bisogna dire come stanno le cose. Le varianti del virus hanno prodotto una nuova fase di accelerazione dell’epidemia. Secondo una relazione dell’Iss, la variante inglese riesce a diffondersi con una maggiore velocità, tra il 35 e il 40%, rispetto al ceppo originario. Almeno il 54% dei casi riscontrati in Italia è legato a questa variante“, aggiunge.

Serve un giro di vite anche per evitare un aumento delle vittime: “Con un aumento dei contagi, tenderà a salire anche la curva dei casi severi”. E, di conseguenza, anche i decessi. “Dbbiamo adottare misure molto rigorose. In Italia oggi abbiamo un’enorme differenziazione tra territori, giorno per giorno monitoriamo la curva e verifichiamo le misure più adeguate”, ribadisce.