Pisciotta, due interventi su strade comunali

PISCIOTTA. Il Comune, retto dal sindaco di Ettore Liguori, ha approvato i progetti relativi ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza di via Giardini e di via Marina (l’una è praticamente la continuazione dell’altra).

L’Ente ha quindi redatto il quadro economico di spesa fissandolo in 50.000 euro di cui 34.000 per l’esecuzione dei lavori.

L’intervento, che non necessita di essere compreso nel programma triennale dei lavori pubblici (importo inferiore ai 100.000 euro), è finanziato dallo Stato nell’ambito del Bilancio di previsione che prevede l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni, dei contributi per questa tipologia di investimenti pubblici.

Proprio per la conformazione di questi tratti viari non sono necessari varianti riguardo agli strumenti urbanistici in atto.