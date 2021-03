Come organizzare una serata a tema Casinò

Alzi la mano chi non ha mai sognato di entrare in uno dei casinò di Las Vegas e perdersi tra le mille luci e i suoni di slot macchine, fiches e dadi. Nonostante i viaggi siano sempre più accessibili a livello economico, la realtà è che in pochi riusciranno a vedere quel desiderio avverarsi. Certo, ci sono tante alternative anche a più breve distanza, ma l’effetto non sarà lo stesso. E allora, perché non cimentarsi nell’organizzazione di una serata degna di quei luoghi di culto?

Basterà un po’ d’inventiva per creare un evento simpatico, fatto di buon cibo, giochi degni del miglior casino online, ma soprattutto tante risate in compagnia degli amici.

In linea di massima l’aspetto principale ruota attorno alla scelta dei giochi giusti per tener viva la serata, evitando magare il classico poker perché si tratta di un gioco per natura lento e quasi contemplativo, che alla lunga farebbe addormentare chi non gradisce partecipare. Una volta fatta questa selezione non rimarrà che creare la cornice adatta a dare l’idea di essere all’interno di un casinò.

Ecco alcuni aspetti su cui concentrare la propria attenzione.



Cibo: un menù a buffet ricco e pratico

Anche lo stomaco vuole la sua parte, e cosa c’è di meglio di ritrovarsi davanti a una tavolata piena di cose sfiziose da mangiare a da bere? L’opzione a buffet permette di evitare inutili formalismi, di limitare il tempo legato al pasto, cosa che non succederebbe nel caso di una cena classica, e limitare l’impegno nelle operazioni di pulizia di posate e stoviglie. Meglio optare per delle pietanze comode da preparare con largo anticipo e che si possono mangiare anche fredde o tiepide. Ottimi i salumi e i formaggi, perfette le insalate di riso o di pasta, magari con ingredienti gourmet per evitare l’effetto scampagnata, e gradite saranno anche le monoporzioni a base di gamberi, tartine e stuzzichini di vario tipo. Per concludere l’opera che non manchino le bollicine!



Ambiente: decorazioni, giochi di luce e musica

Innanzitutto è di fondamentale importanze scegliere degli spazi ampi in cui si possa sia giocare, mangiare, ma anche intrattenersi in chiacchiere con i partecipanti alla serata. Per rendere l’ambiente più accogliente e somigliante ai contesti originali, l’ideale sarebbe trovare delle decorazioni a tema facilmente reperibili online e utilizzabili senza troppo impegno. Importanti saranno anche le luci. Un ambiente poco illuminato fare sembrare la serata un semplice incontro tra amici. Per creare degli effetti particolari basta poco. Una serie di lampadine colorate, meglio se con luce intermittente, saranno più che sufficienti. Non dimenticate di mettere un sottofondo musicale energico, evitando musica troppo rilassante, ma anche la disco più sparata.



Giochi: opzioni e alternative per tutti

Il compito di un bravo padrone di casa è quello di far sentire tutti i suoi ospiti a proprio agio, e in questo caso coinvolti nelle attività da svolgere. La scelta dei giochi dovrà innanzitutto basarsi sul numero degli invitati e sulla durata della serata. Meglio optare per quelli più inclusivi e che permettono un certo tipo di interazione e di divertimento. Da evitare quelli troppo complessi e che permettono di essere giocati solo da poche persone per volta. Se non le avete, acquistate delle fiches perché di sicuro saranno utili, stesso discorso per dadi, mazzi di carte, fogli di carta e penne.

Ospiti: i compagni di gioco possono fare la differenza

Scegliere i giochi più adatti all’occasione è importante, ma ospitare le persone giuste forse lo è ancor di più. Avere delle persone simpatiche, briose, portate allo scherzo e alla risata renderà una serata come quella che si sta organizzando sicuramente più accesa e divertente. Un’alternativa per rendere il tutto ancora più aderente alla realtà è quella di pagare dei professionisti del settore per condurre i giochi. Questo creerà il giusto pathos e fugherà ogni dubbio in caso di dubbi sulle regole dei vari giochi.