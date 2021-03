Cilento: Financial Times incorona Da Zero. E’ tra aziende europee in crescita L'Italia al primo posto per numero di aziende nella Top1000

Il Financial Time, il più autorevole quotidiano economico inglese, premia Da Zero inserendo per il secondo anno la catena di ristoranti made in Cilento tra quelli con il tasso più alto di crescita in Europa.

Il quotidiano ha proposto nei giorni scorsi l’elenco delle aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annuale composto dei ricavi tra il 2016 e il 2019. Il CAGR minimo (tasso di crescita annuale composto) per entrare nella lista è stato del 35,5%; quest’anno, leggermente inferiore a quello dell’anno scorso 38,4 per cento.

Il rapporto rivela nella fase pre covid risultati interessanti soprattutto per l’Italia che per la prima volta è il Paese con il maggior numero di aziende nella top 100, ovvero 269. Seguono Germania e Francia.

Da Zero tra le aziende virtuose

Da Zero di Vallo della Lucania (ma con sedi anche a Torino, Milano, Firenze e Matera) si posiziona al 373° posto.

Già nel 2020 era entrata nella top1000 del Financial Times. Nella graduatoria di quest’anno fa registrare un tasso di crescita assoluto del 442% e di crescita annuale del 75,5%.

I numeri dell’attività

Numeri importanti per Da Zero: Nel 2019 le entrate ammontano, stando ai dati del quotidiano, a 4.088.287 euro mentre nel 2016 il fatturato è stato di 754.235 euro. Sono 43 i dipendenti nel 2019 (32 in più rispetto al 2016) per l’azienda nata del 2014 ed oggi in fase di rinnovamento.

La classifica

A guidare la classifica del Financial Times c’è la Bulb Energy (Gran Bretagna). Completano il podio Sun Finance (Lituania) ed Everflow Group (Gran Bretagna). La prima italiana è la società di trasporti LMM Logistics che si posiziona 35^.