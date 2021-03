Sporting Sala Consilina: ancora un successo netto per i salesi Confermato il primo posto del girone F di Serie C di calcio a 5

Lo Sporting Sala Consilina in casa al Polo Sportivo Cappuccini vuole continuare a difendere il primato e mantenere a distanza il Benevento. Nel 21° turno di campionato l’avversario è l’A.P. Calcio che, dal canto suo, si trova al terzo posto del girone F di Serie B e deve fare attenzione all’Ecocity Futsal Cisterna, che spinge dal basso mettendo pressione gli uomini di Giuseppe Mangiacapra. I salesi in queste ore sono stati protagonisti anche fuori dal campo, poche più di ventiquattro ore fa si sono stretti al dolore che ha coinvolto la famiglia del loro Presidente, Giuseppe Detta, per la perdita della cara nonna. Oggi invece, il loro Direttore, Daniele Campanelli, festeggia il compleanno. I salesi nel girone di ritorno non hanno trovato rivali, anzi, ieri andavano a caccia della rivincita contro i casertani, mentre quest’ultimi volevano l’ottava vittoria di fila.

La gara



Lo Sporting Sala Consilina parte molto forte, andando a segno con le doppiette di Bavaresco e Morgade, poi a seguire le reti di Ortega e Carducci. Gli ospiti la riaprono molto timidamente con Caetano, ma i salesi poco più tardi segnano con Brunelli. Gli uomini di Giuseppe Mangiacapra cercano di non perdersi d’animo trovando la seconda rete con Scheleski, ma con il passare dei minuti la squadra di Darci Folletto realizza altre tre reti con Brunelli (doppietta totale), Ortega (doppietta totale) e Carducci (doppietta totale). L’A.P. Calcio nonostante il risultato, prova a rientrare in partita realizzando altre due reti una con De Crescenzo e una con Caetano (doppietta). Termina cosi per 10-4 per il team salese.



I padroni di casa vincono, restando al primo posto ed allo stesso tempo rispondono al Benevento che vince sul campo della Città di Potenza di misura, mentre l’A.P. Calcio oltre a subire l’amara sconfitta, viene anche scavalcata dall’Ecocity Futsal Cisterna che vince per sei reti a due contro il Città di Fondi.