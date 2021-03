Futani costituisce gruppo di Protezione Civile

Il Comune di Futani pronto a costituire un gruppo di volontari di Protezione Civile. Una iniziativa importante, non soltanto per garantire interventi in caso di emergenza e aiutare la popolazione in momenti di difficoltà, ma anche per promuovere il valore sociale e l’importanza fondamentale del volontariato sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

Gli interessati possono chiedere informazioni o manifestare la volontà di aderire contattando i seguenti numeri: 0974953012 o 377 0486854

“Si invita vivamente la cittadinanza a partecipare al costituendo gruppo di Protezione Civile” dice il sindaco Aniello Caputo.