Agropoli regala auto dei vigili ad Orria Risparmi per entrambi i comuni

AGROPOLI. Il comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, regala un automezzo a quello di Orria. La particolare delibera si interseca con il tema della collaborazione tra enti e rappresenta, tutto sommato, anche qualcosa di innovativo. Il centro costiero, infatti, aveva necessità di “disfarsi” di una Citroen C4 utilizzata dai vigili urbani che si trovava in una condizione di “vetustà”: diversi infatti i problemi meccanici della vettura, che non consentivano una revisione.

L’ idea della riparazione costituirebbe uno svantaggio per il Comune in quanto sarebbe superiore al valore di mercato.

Ed è quì che si inserisce la richiesta del sindaco di Orria, Mauro Inverso. Essendo la vettura immatricolata con targa di polizia locale, la cessione a terzi comporta infatti una nuova immatricolazione.

Di questi aspetti se ne occuperà l’Amministrazione del Cilento interno: l’obiettivo è quello di rimettere in sesto il veicolo per poi utilizzarlo con una spesa ridotta rispetto ad un acquisto ex novo che graverebbe molto di più nelle casse di un piccolo Ente.

Un accordo, dunque, che costituisce una fonte di risparmio sia per Agropoli che per Orria, con la possibilità di indirizzare i fondi ricavati per altri strategie, anche di primaria importanza dal punto di vista amministrativo.