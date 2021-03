7 marzo: 145 anni fa veniva brevettato il telefono

E’ il 66° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 299 giorni.

Santi del giorno

Sante Perpetua e Felicita (Martiri)

San Gaudioso di Brescia (Vescovo)

Sant’Ardone di Aniano (Sacerdote)

Sant’Eubulio (Martire)

Santi Simeone Berneux, Giusto Ranfer de Bretenières, Ludovico Beaulieu e Pietro Enrico Dorie (Missionari, Martiri)

Etimologia

Gaudioso, deriva dal nome augurale Gaudio: dal latino Gaudiosus ed ha il significato di “gioioso, contento, felice”. .

Proverbio del giorno

Marzo secco e caldo fa il vignaiuol spavaldo.

Aforisma del giorno

La perfezione dell’uomo consiste proprio nello scoprire le proprie imperfezioni. (Sant’Agostino)

Accadde Oggi

1876 – Bell ottiene il brevetto del telefono

Sei nato oggi?

Hai una vita molto avventurosa, quel che conta per te č viaggiare, muoversi, conoscere, avere mille avventure e infinite esperienze. Non dai dunque molta importanza al successo e alla carriera, ma, se solo lo vorrai, le tue capacitŕ organizzative ti permetteranno di raggiungere buoni risultati nel campo dell’artigianato o dell’industria. Anche in amore sei molto inquieto e ti fermerai solo dopo i quarant’anni.

Celebrità nate in questo giorno

1785 – Alessandro Manzoni

1908 – Anna Magnani

1856 – Matilde Serao

Scomparsi oggi

2013 – Damiano Damiani

1999 – Stanley Kubrick