Cannalonga: programma interventi di messa in sicurezza del territorio Ok ad interventi di risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico dei lavori ad oggetto “Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico”. Il costo complessivo dei lavori ammonta a € 869.348,89.

L’intervento sarà inserito nello schema triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e biennale dei servizi e forniture 2021-2022. L’approvazione dell’iter progettuale è finalizzato alla richiesta di finanziamento avanzta al Ministero dell’Interno.

Quest’ultimo, al fine di favorire gli investimenti, assegna risorse agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.