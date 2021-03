6 Marzo: 38 anni fa, il primo cellulare in commercio

E’ il 65° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 300 giorni.

Santi del giorno

Santa Rosa da Viterbo (Vergine)

Santa Coletta (o Colette) di Corbie (Vergine)

San Crodegando di Metz (Vescovo)

San Fridolino (Abate)

San Quiriaco (Ciriaco) di Treviri (Sacerdote)

Sant’Evagrio di Costantinopoli (Vescovo)

Sant’Ollegario di Tarragona (Vescovo)

Etimologia

Rosetta, variante del nome Rosa, personale tra i più diffusi in Italia, si ricollega direttamente alla radice etimologica del fiore omonimo. Non compare prima dell’epoca medioevale, anche se, in breve tempo, si guadagna un posto di tutto rispetto nelle lingue occidentali.

Proverbio del giorno

Se febbraio non isferra, marzo mal pensa.

Aforisma del giorno

Si trovano sempre dei buoni motivi per divorziare. Basta che vi sia la buona volontà. (Johann Nestroy)

Accadde Oggi

1983 – Primo cellulare in commercio

Sei nato oggi?

Stare fermo ti è impossibile e di te si può proprio dire che “una ne fai e cento ne pensi”. La tua ambizione è pari al tuo dinamismo; nel lavoro potrai conseguire buoni risultati, soprattutto sei lavorerai in stretta collaborazione con persone in grado di canalizzare le tue energie. Evita comunque le speculazioni finanziarie per cui non sei decisamente portato. In amore ti mostri molto romantico e forse un po’ troppo idealista: cerca di essere un po’ più accomodante, tutto andrà meglio.

Celebrità nate in questo giorno

1475 – Michelangelo Buonarroti

1927 – Gabriel Garcia Marquez

1946 – David Gilmour