Sala Consilina: l’ex albergo Villa Diana nel patrimonio del Comune

L’ex albergo Villa Diana ubicato in via Giocatori entrerà a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di Sala Consilina. Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la delibera con cui si prende atto della pubblica utilità dell’acquisizione per accessione degli immobili costruiti sui suoli comunali da destinare ad una funzione sociale a vantaggio della collettività e nelle scorse settimana è stato dato mandato all’ufficio comunale di attivarsi per chiedere la consegna delle chiavi da parte dei privati che attualmente ne sono in possesso.

La struttura fino agli anni 80 è stata utilizzata come albergo. La vicenda giudiziaria, che ha visto contrapposti gli eredi di chi realizzò l’albergo negli anni trenta del secolo scorso all’amministrazione comunale salese ha avuto inizio nel 2001 quando gli stessi si attivarono, senza riuscirci, per acquisire per usucapione la proprietà demaniale comunale come deciso da due sentenze del Tribunale di Sala Consilina nel 2008 e della Corte di Appello di Salerno nel 2012 che hanno respinto le richieste di usucapione.

Il Consiglio Comunale nella delibera ha dichiarato l’intervenuta risoluzione ipso iure dei contratti comunali del 1932 e del 1939 di concessione di suoli demaniali in seguito alle inadempienze dei concessionari dando atto che gli immobili costruiti sui suoli comunali sono divenuti di proprietà del Comune di Sala Consilina in base al principio della accessione.