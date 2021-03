Alta Velocità: Roscigno sostiene il Vallo di Diano

ROSCIGNO. Il Comune alburnino si schiera per il passaggio dell’Alta Velocità nel Vallo di Diano. Non lo ha mai nascosto il sindaco Pino Palmieri pronto ora a raccogliere l’invito del presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone. Questo Ente ha già stilato un documento per chiedere il passaggio sul territorio dell’Alta Velocità, al contempo sollecitando la presenza di una stazione ed ha scelto ora di condividere la richiesta anche con i comuni limitrofi ovvero Roscino, Auletta, Caggiano, Petina, Salvitelle e Sicignano degli Alburni.

“Ritengo che l’obiettivo che il tracciato passi per il Vallo di Diano e che nello stesso tempo venga prevista anche una stazione, sia particolarmente strategico anche i comuni degli Alburni e della stessa area del Cilento”, aveva scritto Cavallone invitando le amministrazioni a sostenere la causa.

Pronta la risposta di Roscigno ed anche gli altri centri interpellati sono pronti a fare la loro parte.