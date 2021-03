Agropoli, vandali in azione alle spalle del PalaDiConcilio

AGROPOLI. Ancora vandali in azione. La denuncia dei cittadini riguarda questa volta l’area retrostante il cineteatro Eduardo De Filippo e il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio. Una zona sottoposta ad importanti interventi di riqualificazione, con la vicina piazza Mediterraneo. Ignoti, utilizzando una bomboletta spray, hanno imbrattato il nuovo marciapiede, le panchine e le pareti della stessa struttura sportiva che presto sarà soggetta a riqualificazione.

Vandali in azione, la denuncia dei residenti

Le segnalazioni relative ad atti vandalici in zona non sono nuove: la chiusura del cineteatro e del palazzetto fa sì che quell’area non venga frequentata e funga da luogo di aggregazione per i più giovani. Questi, in barba alle normative anticovid, si radunano per bere e fumare e spesso vandalizzare il patrimonio pubblico.

Nelle scorse settimane sono stati segnalati anche rifiuti abbandonati in strada o addirittura gettati nel fiume Testene. Lo stesso Palazzetto dello Sport in passato è stato violato e vandalizzato.

L’appello

L’appello dei residenti è a garantire maggiori controlli e all’installazione di telecamere di videosorveglianza in quella zona per preservarla dai vandali.