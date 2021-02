Agropoli: c’è il bando per l’adeguamento del Pala Di Concilio

AGROPOLI. Il comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha pubblicato, tramite l‘Unione dei Comuni Alto Cilento, un bando per i lavori di adeguamento del Pala Di Concilio. Le opere sono finanziate interamente con le risorse del bando ”Sport e Periferie” da parte del governo nazionale.

L’importo dei lavori è stabilito in 255.500,26 euro (249,943,20 per l’esecuzione e 5.557,06 per gli oneri sulla sicurezza). Potranno presentare le offerte gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative, nonchè i consorzi fra società cooperative di produzione e quelli stabili, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Necessari come requisiti l’iscrizione alla Camera di commercio, artigianato o agricoltura o nel registro delle commissioni degli ordini professionali per le attività inerenti all’oggetto dell’appalto.Per il subappalto non bisogna aver partecipato alla proceduto per l’affidamento dell’appalto. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio pubblico come stabilito dalla legge. Il termine per presentare le offerte scade l’8 marzo alle 13. In particolare gli interventi previsti per il Pala di Concilio riguardano:

-Rifacimento facciate con interventi di coibentazione e di tipo cromatico;

-Adeguamento impianto trattamento aria/condizionamento;

-Rifacimento linee pluviali con convogliamento acque piovane;

-Pulitura e lucidatura parquet/area di gioco;

Rimontaggio tribune parte posteriore canestri con ampliamento posti a sedere;

-Sistemazione esterna.