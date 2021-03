5 Marzo: oggi si festeggia Sant’Adriano

E’ il 64° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 301 giorni.

Santi del giorno

Sant’Adriano di Cesarea (Martire)

San Giovan Giuseppe della Croce (Carlo Gaetano Calosirto – Francescano Alcantarino)

San Foca (Martire di Antiochia)

Etimologia

Adriano, deriva dal latino e riferito alla città di Hadria e quindi con significato di ‘uomo nativo di Adria’. Oggi Adria è un piccolo centro in provincia di Rovigo, anticamente era invece un’importante città da cui prese il nome il Mare Adriatico. Questo nome fu scelto anche da un imperatore romano e sei papi..

Proverbio del giorno

Al primo tuon di marzo escon fuori tutte le serpi.

Aforisma del giorno

Voler pensare è una cosa; aver talento per pensare è un’altra (L. Wittgenstein)

Accadde Oggi

1876 – Nasce il Corriere della Sera

Sei nato oggi?

La personalità dei nati il 5 marzo è, generalmente, suddivisa in due parti ben distinte: davanti al mondo si dimostrano affabili, accattivanti, raffinati, gentili e premurosi, mentre dentro sé sono alle prese con i propri demoni. Individui estremamente riservati. Nell’ambito professionale, i più produttivi, riescono ad esprimere entrambe delle caratteristiche caratteriali senza contraddizioni e paure di censure. I problemi nascono nella vita privata, spesso tormentata ed a volte distruttiva. Costoro sembra vivano la vita più intensamente degli altri, anche perché rimangono aperti ad una gamma di esperienze molto più vasta di quella che ogni altra persona sarebbe in grado di affrontare. Alcune volte sembrano ragionevoli ed emotivamente obiettivi, in altre appaiano passionali, o addirittura, irrazionali, arrivando a travolgere tutti quanti con la loro intensità.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – Lucio Battisti

1922 – Pier Paolo Pasolini

1974 – Eva Mendes

Scomparsi oggi

1827 – Alessandro Volta