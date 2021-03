Castellabate: stop ai distributori automatici. Caselle chiude i parchi

Il Sindaco f.f. di Castellabate, Luisa Maiuri ha firmato l’ordinanza sindacale nr. 7 del 04.03.2021 che sospende, con decorrenza da domani, 5 marzo, e sino al 6 aprile 2021 compreso, la vendita al pubblico mediante apparecchi automatici, dalle ore 18 fino alle ore 5 del giorno seguente. Inoltre nell’ordinanza si stabilisce che all’interno delle attività, tenuto conto dell’ampiezza dei locali, non dovranno verificarsi forme di assembramento e dovranno essere osservate le vigenti disposizioni covid-19 pena l’applicazione di sanzioni amministrative.

«Al fine di contrastare la diffusione del contagio da covid-19 è bene mantenere sempre alta la guardia in merito al rigido rispetto delle norme di distanziamento e di accesso contingentato anche in queste attività», dichiara il Sindaco f.f., Luisa Maiuri: «Ricordiamo inoltre che, durante il periodo di apertura dalle 5 alle 18, il rispetto delle prescrizioni è di competenza esclusiva del titolare che dovrà adottare tutte le misure atte a prevenire ogni forma di assembramento».

Restrizioni sono state previste anche a Caselle in Pittari. Da oggi, 4 marzo, al prossimo 30 marzo, in via precauzionale il sindaco Giampiero Nuzzo ha disposto la chiusura al pubblico e il divieto di accesso a tutti i parchi giochi e il divieto di assembramento negli spazi pubblici.