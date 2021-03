“Puliamo il nostro futuro” a Vibonati volontari in campo per la pulizia del territorio Appuntamento il 7 e il 14 marzo

“Puliamo il nostro futuro” questo lo slogan della giornata ecologica che si svolgerà nel comune di Vibonati e che per la prima volta vedrà la sinergia tra più associazioni ambientaliste e non. Vibonati Terra d’amare, Fredoom, Protezione Civile Gruppo Lucano sono i promotori della giornata con un occhio al sociale aprendo all’associazione “Il tempo per loro” e senza dimenticare chi per l’ambiente lotta ogni giorno come il “Comitato Parco Marinella Onlus”.

Tante anime, giovani e meno giovani, che insieme puliranno due zone simbolo del comune: la pineta e la spiaggia. Saranno due giornate all’insegna della sensibilizzazione e dell’impegno. Perché se è vero che si cura ciò che si ama e altrettanto vero che si ama ciò che più ci rappresenta e ci rapisce il cuore e Vibonati è un borgo dal territorio che regala sorprese.

Un paese che è stato martoriato dagli agenti atmosferici avversi in questo inverno merita più amore. Ognuna delle associazioni garantirà mezzi, attrezzature e risorse umane; le giornate hanno ottenuto il patrocinio dell’ente comunale, con il settore Ambiente, che contribuirà anch’esso a fornire il necessario per la raccolta dei rifiuti che sono stati abbandonati .

Un segnale che tutti i partecipanti vogliono lanciare è dato dal fatto che in queste due giornate sarà bandita la plastica. L’orario del pasto sarà all’insegna del “plastic free” e tutti i volontari saranno dotati di materiale biodegradabile.

Dopo il centro storico, la Pineta e la spiaggia, altri punti del territorio comunale saranno ripuliti. Si è piantato il seme della collaborazione per il bene comune e per lasciare in eredità alle generazioni future un paesaggio amato e protetto. “Chiunque vorrà unirsi ai volontari sarà ben accetto e troverà sorrisi e braccia operanti”, assicurano gli organizzatori.