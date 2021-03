Premio Terre del Bussento a Maurizio De Giovanni

Nello splendido scenario di Casa Sanremo è stato consegnato ieri allo scrittore Maurizio De Giovanni il Premio ‘Terre del Bussento’ – Winter Edition 2021, su indicazione della giuria presieduta dall’avvocato Franco Maldonato.

Il premio è assegnato dall’associazione Terre del Bussento con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dei Comuni di Sapri e San Giovanni a Piro. Una consegna ‘virtuale’ – come da protocolli vigenti – avvenuta in diretta streaming durante il programma ‘L’Italia in Vetrina’, condotto dalla giornalista Rai Veronica Maya: ospiti in studio Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo e Matteo Martino, presidente dell’associazione Terre del Bussento.

Maurizio De Giovanni, che sia nella sua produzione letteraria sia nelle riduzioni televisive delle sue opere – ultima in ordine di tempo il Commissario Ricciardi – non ha mai mancato di evocare le Terre del Bussento, come scaturigine territoriale dei suoi personaggi e, al contempo, come suo luogo dell’anima, si è detto prendendo poi simbolicamente un appuntamento in estate con l’organizzazione , durante l’edizione estiva del premio che andrà in scena a fine luglio.