Covid, nuove restrizioni a Bellosguardo Stop anche ai mercati per il settore non alimentare

BELLOSGUARDO. Per le prossime due settimane stop al mercato per il settore non alimentare. E’ quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Parente. Il provvedimento con nuove restrizioni è relativo al mercato di sabato 6 e 13 marzo e arriva alla luce dell’alto numero di contagi che si registra in paese.

Nuove restrizioni: i contagi a Bellosguardo

Ieri è emersa un’ulteriore positività che porta il totale dei contagiati a 7, pari ad un terzo dei tamponi esaminati. Un numero notevole in proporzione ai residenti.

I precedenti provvedimenti

Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva disposto alcune restrizioni: nello specifico era stata varata una mini zona rossa con la chiusura di tutte le attività di somministrazione e bevande. L’ordinanza è valida fino al prossimo 15 marzo.

Per i concittadini in quarantena o risultati positivi al Covid-19 l’Ente ha attivato il servizio spesa. Previo contatto con gli esercizi commerciali, l’associazione nazionale carabinieri Bellosguardo si occuperà della consegna della spesa per farmaci e generi alimentari.