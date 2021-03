Come trovare il tuo IP

Il codice numerico utile ad identificare un dispositivo che si connette ad internet è detto indirizzo IP, che sta per Internet Protocol, ed usa appunto il sistema IP per navigare. Attraverso questo indirizzo, un utente è in grado di inviare e ricevere informazioni con altri utenti (o nodi) all’interno della rete. Informaticamente parlando, con l’indirizzo IP si possono ricevere ed inviare pacchetti contenenti dati.

Quasi tutti sappiamo cos’è un indirizzo IP, ma spesso non sappiamo come trovarlo sul nostro telefono o computer. Qui di seguito cercheremo di capire come sono suddivisi gli indirizzi IP e dove trovarlo all’interno dei propri device.





Indirizzo IP esterno ed interno

Ognuno possiede due indirizzi IP: uno esterno e uno interno. Il primo è relativo al router, quindi si può identificare alla connessione di casa e viene assegnato dalla compagnia telefonica che offre il servizio di navigazione. L’indirizzo IP esterno viene usato dal web per comunicare con il router di casa o dell’ufficio. Successivamente il router invia le comunicazioni ricevute dal web all’indirizzo IP interno (quello relativo ai vari dispositivi che sono connessi al router).







Indirizzo IP privato e pubblico

Bisogna fare un’ulteriore differenza tra indirizzi IP privati e pubblici. Ogni indirizzo IP che viene assegnato dal router ai dispositivi e gli indirizzi IP che vengono assegnati direttamente ai router sono considerati indirizzi privati. Invece tutti gli indirizzi appartenenti alla sottorete dei provider son considerati pubblici.

Gli indirizzi IP pubblici sono usati quando è necessario comunicare in remoto con altri tipi di macchine, applicazioni web, server web o altri host locali. Quando ci serve un indirizzo pubblico si può richiedere alla propria compagnia che ci fornisce i servizi internet.







Indirizzo IP: dove trovarlo ?

L’indirizzo IP esterno, come detto poco prima, è assegnato da un provider di rete e basterà collegarsi ad un sito che fornisce il servizio per trovarlo. Sul web ne sono presenti diversi a titolo gratuito come il mio ip, un sito che fornisce nell’immediato il tuo indirizzo IP gratuitamente. Il sito Mio IP fornirà in oltre: la posizione, l’operatore che fornisce il servizio, il sistema operativo, ecc.



Per quanto riguarda l’indirizzo IP interno basterà accedere al proprio router o direttamente nelle impostazioni di rete. Se si usa Windows basterà aprire una finestra sul browser e scrivere l’indirizzo del router, successivamente verranno richiesti i dati per accedere e selezionando delle voci tra le impostazioni si arriverà all’indirizzo IP.



Si possono usare anche le impostazioni del computer, attraverso il prompt dei comandi. Basterà digitare ipconfig e dopo aver schiacciato invio comparirà un elenco di voci tra cui cercare la dicitura “Indirizzo IPv4” e subito sulla destra ecco l’indirizzo IP interno.