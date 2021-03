Card per i vaccinati in Campania: centomila già distribuite

Ad oggi «abbiamo distribuito centomila card di avvenuta vaccinazione, stamperemo altre 4 milioni di card. Credo possa essere una cosa importante dare una garanzia, dimostrare che abbiamo zone, comuni, operatori turistici che possono garantire sicurezza. È una carta in più». Lo ha detto, in diretta streaming agli Stati generali del Turismo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

La decisione di una card per i vaccinati non piace a tutti.

“Il presidente De Luca si preoccupa di stampare le card, mentre ci sono anziani prenotati da un mese che non hanno ancora ricevuto il vaccino, malati oncologici e altri soggetti fragili che non sanno ancora quando è prevista la loro vaccinazione, ed operatori della scuola, pendolari residenti in Campania ma che prestano servizio in altre regioni, che su un piano vaccinale figli di nessuno. Un’altra occasione per fare ‘fumo a manovella’, per farsi pubblicità nella disgrazia e spendere qualche altro soldino in vanità. De Luca non ha i vaccini ma pensa alle card di certificazione dell’avventa vaccinazione. Insomma, non ha il pane e pensa alle brioches. Una situazione lunare mentre bar, ristoranti, operatori turistici, palestre, piscine, mondo delle Partite iva sprofondano nella disperazione”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.