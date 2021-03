Capaccio, l’acqua del canale diventa marrone: nuovo allarme inquinamento

Ancora sversamenti, ancora inquinamento. A Capaccio Paestum non sono bastate le denunce e i sequestri effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Agropoli per frenare gli sveramenti in corsi d’acqua e canali. E proprio in un canale è stata segnalata l’ennesima criticità. Questa mattina i volontari dell’associazione Diamoci la zampa hanno notato delle anomalie in via della Concordia, a Gromola. L’acqua che scorreva in un canale era completamente marrone.

Sversamento voluto o accidentale non è dato saperlo, ma è certo che tanto è lo sdegno della comunità locale.

Ma cosa ha reso la colorazione marrone del canale?

Potrebbe essere o un colorante alimentare, un sedime di qualche cisterna (pulizia di qualche contenitore) o prodotto chimico agricolo rosso a base di rame, potassio o fosfati.

Soltanto le analisi potrebbero dare la definitiva conferma di cosa si tratti. Di sicuro è un fenomeno anomalo su cui i cittadini chiedono che si indaghi per individuare i responsabili e continuare a frenare episodi che ormai si ripetono troppo spesso. Il caso è stato segnalato alle autorità.