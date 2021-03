Cammarano a Roscigno Vecchia: mi impegnerò per la sua valorizzazione "Roscigno Vecchia è patrimonio da salvaguardare, come tanti altri tesori presenti nelle aree interne della nostra regione"

“Roscigno Vecchia, con i suoi dedali e le caratteristiche costruzioni, rappresenta un patrimonio straordinario per il Cilento e la Campania. Questa mattina con il sindaco Pino Palmieri abbiamo passeggiato lungo le stradine di questo borgo che rischia di rimanere soltanto un ricordo”. Così Michele Cammarano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

Il comune di Roscigno è l’ottavo in Campania a rischio spopolamento. Un fenomeno che pare inarrestabile e a tutt’oggi restano inascoltati gli appelli della comunità e degli amministratori che si sono avvicendati in questi anni.

“Questa mattina abbiamo raccolto l’accorato appello del primo cittadino, che da anni si batte perché si accendano i riflettori su territori affinché si investa in servizi e infrastrutture e nella valorizzazione di territori che hanno un riconoscimento in quanto Patrimonio Unesco e rientrano nel Parco Nazionale del Cilento”, dice Cammarano.

“Come presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne mi impegnerò perché siano messi in campo strumenti tesi alla tutela e alla valorizzazione di questi luoghi, nell’interesse di tutta la Campania. Roscigno Vecchia è patrimonio da salvaguardare, come tanti altri tesori presenti nelle aree interne della nostra regione. E non possiamo consentire che siano abbandonati e dimenticati”, conclude.