3 Marzo: 77 anni fa, il disastro ferroviario di Balvano

E’ il 62° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 303 giorni.

Santi del giorno

Beato Innocenzo da Berzo (Sacerdote)

Santa Cunegonda (Imperatrice)

San Marino di Cesarea (Martire)

San Tiziano di Brescia (Vescovo)

San Vinvaleo (Abate di Landevennec)

Sant’Artellaide (Vergine)

Santa Camilla di Auxerre (Vergine)

Santi Cleonico ed Eutropio (Martiri)

Santi Emiterio e Cheledonio (Martiri)

Etimologia

Innocenzo, il nome ha origine latina ed è di tradizione cristiana; riflette il culto dei Santi Innocenti, cioè i bambini uccisi da Erode, nella strage degli Innocenti

Proverbio del giorno

L’acqua di marzo è peggio delle macchie ne’ vestiti.

Aforisma del giorno

Chi sradicasse la sensazione del male, estirperebbe contemporaneamente la sensazione del piacere e infine annienterebbe l’uomo. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1923 – Primo numero della rivista Time

1944 – Disastro ferroviario di Balvano

Sei nato oggi?

Sei riflessivo e permeato da una profonda saggezza. Non dai valore a “quel che luccica”, cerchi la serenità e non ti importa nulla di raggiungere posizioni di successo. Il tuo lavoro, che svolgi con serietà, è per te solo un mezzo per garantirti la sicurezza economica. In amore sai dare molto e troverai ben presto chi saprà ricambiare la tua passione, intensa e allo stesso tempo discreta, e costruire con te la famiglia che desideri.

Celebrità nate in questo giorno

1977 – Ronan Keating

1956 – Francesco Paolantoni

Scomparsi oggi

1992 – Lella Lombardi