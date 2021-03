Perdifumo, malore improvviso: 60enne morta

Da alcune ore non dava più sue notizie. Una sessantenne residente in una Contrada di Perdifumo è stata ritrovata morta all’interno di un pollaio. È accaduto questo pomeriggio. Da alcune ore della vittima si erano perse le tracce. Immediatamente i familiari, preoccupati dal suo silenzio, hanno fatto scattare l’allarme. Diverse persone si sono messe sulle sue tracce senza però riuscire a trovarla.

Soltanto nel pomeriggio è stato rinvenuto il cadavere della sessantenne poco distante dalla sua abitazione.

La donna è deceduta per cause naturali, probabilmente un infarto, ma considerata anche l’età, la notizia ha colpito profondamente la piccola comunità cilentana che conosceva benissimo la donna e la sua famiglia, da tutti stimata. Purtroppo negli ultimi giorni sul territorio cilentano si sono registrati diversi decessi dovuti ad improvvisi malori, anche di persone non anziane. Ciò sta creando sconcerto nelle comunità.