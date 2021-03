Paura ad Agropoli, incendio in un condominio del centro

AGROPOLI. Paura nel pomeriggio in un condominio in pieno centro cittadino. Un incendio è divampato intorno alle 16 nell’androne di un condominio di via Vincenzo Monti, una delle traverse di Corso Garibaldi. A prendere fuoco i contatori elettrici. I residenti hanno avvertito prima una serie di piccole deflagrazioni, poi alcune utenze hanno registrato un black out. A quel punto si sono resi conto che il fuoco si era originato nel vano dei contatori e le scale erano invase da fumo.

Non senza difficoltà i condomini sono riusciti ad allontanarsi dai loro appartamenti e ad attendere in strada i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere tutto in sicurezza. Presenti anche due ambulanze, inviate dalla centrale operativa del 118. Per fortuna nessuno ha avuto bisogno dei soccorsi dei sanitari.

Ai tecnici dell’Enel e ai caschi rossi il compito di comprendere le cause che hanno generato il rogo.