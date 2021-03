Oroscopo: Toro, la gelosia quasi sopita riaffiora

Ariete – Avrete bisogno di molta pazienza per superare un’emergenza imprevista. Amore sempre più solido.

Toro – Le prese di posizione intransigenti vanno evitate. La gelosia quasi sopita riaffiora. Fate attenzione.

Gemelli – La situazione nel lavoro i vostri progetti riceveranno nuovi impulsi. In amore siete ad un bivio.

Cancro – Non perdete tempo in questioni di lavoro di secondaria importanza. In amore progressi in vista.

Leone – Giornate in cui vi conviene essere elastici: la situazione è in evoluzione. Afferrate l’amore al volo.

Vergine – Convogliate tutte le vostre energie mentali verso obiettivi concreti. Una persona non fa per voi.

Bilancia – Dovrete faticare e impegnarvi a prezzo di duri sacrifici. In amore tutto può succedere.

Scorpione – Adattabilità e fiuto saranno le qualità da sfruttare. Una conquista sarà più difficile del previsto.

Sagittario – Da un faticoso viaggio di lavoro potrebbe nascere qualcosa di buono. In amore osate di più.

Capricorno – Vi siete chiariti le idee, ora i progetti hanno basi concrete. Un amore con troppe incognite.

Acquario – Rischiate di mancare ottime opportunità di carriera. Il tempo dirà se è vero amore.

Pesci – Non lasciatevi prendere da facili entusiasmi sottovalutando i lati negativi. In amore niente ombre.