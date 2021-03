Codacons Cilento: campagna contro il degrado e l’abbandono nel territorio

Da oggi il Codacons Cilento attiva un nuovo servizio per i cittadini che vogliono segnalare o denunciare situazioni di degrado o sperpero di denaro pubblico, basta contattare il 3457728260 o mandare una semplice email a codaconscilentocomunivelini@gmail.com. Lo rende noto il responsabile Bartolomeo Lanzara.

“Nel nostro territorio molte opere rimaste incompiute rappresentano uno spreco di denaro pubblico che graverà su tutta la collettività nel futuro ma nessuno ne parla perché l’indifferenza e il senso di impotenza hanno portato i cittadini alla rassegnazione – spiega Lanzara, presidente del Codacons Cilento – Risorse economiche, sottratte alla collettività, utilizzate per finanziare strade che non portano in nessun posto perché lasciate a metà. strutture inutilizzate a causa degli elevati costi di gestione lasciate in stato di abbandono e tanti altri problemi spesso poco conosciuti dai cittadini ”.

“Molte sono le segnalazioni che riceviamo quotidianamente e non possiamo far finta di niente – continua Lanzara – Per questo il Codacons raccoglierà le proteste del territorio e le trasformerà in denuncia alle autorità competenti.Questo, il servizio che verrà offerto a tutti quei cittadini che affidano ai social la loro indignazione. Con questa iniziativa speriamo di portare a galla le troppe illegalità diffuse che, spesso, emergono e mortificano il nostro territorio. In questo modo offriremo anche una fattiva collaborazione agli organi preposti a tali controlli. Confidiamo in una fattiva collaborazione dei cittadini”.