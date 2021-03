Addio a Marco Cascone, la voce del podismo cilentano

Ad ogni evento podistico cilentano (e non solo) Marco Cascone era presente. Con la sua inconfondibile voce capace di far da sottofondo alle gare, ininterrottamente, dall’inizio alla fine, senza mai perdere il ritmo, senza nessuna esitazione, raccontando statistiche, storia e aneddoti di atleti e manifestazioni. Purtroppo quella voce da oggi mancherà un po’ a tutto il mondo dell’atletica e non solo.

Marco Cascone, originario di Castellammare di Stabia è deceduto.

La tragedia, questa mattina, quando il suo corpo è stati ritrovato nella sua abitazione privo di vita. In tanti stanno esprimendo messaggi di cordoglio per la sua dipartita.