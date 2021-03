Vallo, fondi del Cdm per interventi sul territorio

VALLO DELLA LUCANIA. I fondi assegnati al Comune dal Consiglio dei Ministri impiegati per interventi in due strade cittadine. E’ la decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia. L’esecutivo ha modificato parzialmente una decisione presa nel dicembre scorso con la quale stabilì le modalità di impiego delle risorse assegnate dal Governo per le prossime annualità.

La destinazione dei fondi assegnati dal Consiglio dei Ministri

Nello specifico la giunta aveva deciso di sfruttare le risorse del 2020 per la manutenzione del Parco Stella del Mattino e di utilizzare i contributi per gli anni successivi per manutenzione di edifici scolastici (2021), miglioramento di viabilità in via Badolato (2022) e manutenzione del cimitero (2023).

La scelta dell’amministrazione

La quota per il 2022 sarà ora utilizzata diversamente. «E’ stata valutata la prioritaria esigenza di eseguire interventi di messa in sicurezza mediante rifacimento della pavimentazione e della pubblica illuminazione in via Filippo Palumbo, nello storico quartiere del “Sasso” ed alcuni interventi di manutenzione straordinaria e superamento delle barriere architettoniche in Piazza dei Martiri», fanno sapere da palazzo di città.

Pertanto per le opere in questione si sfrutterà il contributo concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pari a quasi 44mila euro.