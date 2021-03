Scuole chiuse in Campania: c’è il ricorso dei “no Dad”

Era stato preannunciato ed ora è stato presentato. Parliamo del ricorso contro il provvedimento del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con il quale si dispone la chiusura delle scuole. I “no Dad” hanno depositato il ricorso al Tar Campania. L’iniziativa arriva da parte dei membri del coordinamento “Scuole aperte in Campania”.

Si rinnova, dunque, la battaglia legale sulle scuole in Campania. A gennaio proprio i ricorsi dei genitori avevano costretto De Luca a far rientrare gli studenti in classe, sia quelli delle scuole medie che delle Superiori, visto che i dati del contagio non giustificavano, secondo i giudici, ulteriori provvedimenti restrittivi. Ora la situazione si ripete.

A decidere saranno di nuovo i giudici che dovranno valutare i dati dell’Unità di Crisi, in particolare quelli relativi alle varianti (inglese e brasiliana) che sono stati identificati in Campania.