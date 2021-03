Salernitana-Spal: turno infrasettimanale alle porte in Serie B Domani torna in campo la Salernitana di Castori, che attende la Spal. Le probabili formazioni del match del 26° turno di Serie B

Dopo il pari, ottenuto sabato scorso, contro la Reggiana torna in campo la Salernitana opposta alla Spal. Per il match valevole per il ventiseiesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 42 punti dopo 25 giornate, saranno impegnati in casa contro gli emiliani. Ad aspettare i campani, nel 7° turno del girone di ritorno, ci saranno gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Pasquale Marino, a 6 punti dagli avversari di giornata. Allo stadio ”Arechi”, nel match di domani delle ore 19:00, la direzione di gara tra granata e biancoblù sarà affidata al sig. Massimiliano Irrati, appartenente alla sezione arbitrale di Pistoia.

I precedenti tra Salernitana e Spal in terra campana

Sono cinque gli scontri giocati in terra campana fino ad oggi. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, che hanno conquistato tre successi a fronte di un pari e una vittoria ospite. Dal punto di vista realizzativo il bilancio vede sette reti della Salernitana e due per la Spal.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Spal.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Durmisi, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico granata

“Domani affrontiamo una squadra di altissimo livello per la categoria e servirà una grande prestazione. Noi siamo concentrati per fare la nostra partita e vogliamo tornare ad ottenere un risultato positivo importante fra le mura amiche. La squadra sta bene, termina le partite in crescendo e questo fa ben sperare per il futuro. Sarà importante la gestione delle energie perché siamo in un ciclo di gare ravvicinate. Recuperiamo alcuni giocatori che erano indisponibili e tutti saranno utili da qui alla fine”.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Adamonis; Bogdan, Aya, Gyomber; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Durmisi; Djuric, Tutino.

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli, Sal. Esposito, Sernicola; Strefezza, Valoti; Paloschi.