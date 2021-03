Sala Consilina, alcolista crea problemi ai commercianti: sit in davanti al Comune

I commercianti del centro cittadino di Sala Consilina questa mattina hanno dato vita ad una protesta pacifica davanti all’ingresso del Comune per chiedere al Sindaco di intervenire per trovare una soluzione che ponga fine ai problemi di ordine pubblico creati da un uomo del posto affetto da alcolismo che stanno creando ormai da tantissimo tempo diversi disagi a chi vive ed a chi ha un’attività commerciale nella zona.

“Non sappiamo più cosa fare – spiegano i commercianti ed i residenti della zona – abbiamo anche presentato un esposto firmato da circa 200 persone e ogni giorno che passa questa persona diventa sempre più pericolosa per se stessa e per gli altri. Noi non chiediamo un’azione repressiva che servirebbe a ben poco ma vogliamo che questa persona venga presa in carico da chi ha potere in merito e venga portata in una struttura dove possa essere curata”.

I commercianti ed i residenti hanno incontrato il sindaco Francesco Cavallone e l’assessore Luigi Giordano che hanno spiegato di essere impegnati già da tempo per poter trovare una soluzione al problema: “stiamo facendo di tutto – hanno dichiarato – e pare ci siano buone speranze arrivare alla nomina di un amministratore di sostegno ed in questo modo sarà più semplice portarlo in una struttura dove potrà essere curato”.