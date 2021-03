Premio Primula d’oro: quasi 10mila voti in una settimana

Sono quasi 10mila, in una sola settimana, i voti giungi per la seconda fare del Premio Primula d’oro, appuntamento giunto alla sua Settima Edizione. In palio “l’oscar” del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, assegnato a conclusione di ogni anno ai cittadini del comprensorioche si sono distinti nel proprio settore.

I premi Primula d’oro vengono assegnati per le seguenti categorie:

cultura/arte/spettacolo

sport

giornalismo

editoria

imprenditoria

associazionismo

eventi

gastronomia

politica

social

Nella prima fase di voto non sono stati imposti nomi: era possibile votare per ciascuna categoria la persona che si riteneva più idonea a vincere il premio. I cinque più votati di ciascuna categoria sono ora in gara per conquistare il podio. E’ possibile votare fino al 21 marzo.

Ricordiamo che: le votazioni sono anonime, si potrà votare soltanto una volta dal medesimo dispositivo. Tra i voti pervenuti nella prima fase sono stati annullati quelli relativi a componenti della redazione di InfoCilento.it