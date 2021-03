Montano Antilia, già ai domiciliari aggredisce i carabinieri: ri-arrestato

Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Laurito hanno tratto nuovamente in arresto un anziano di Montano Antilia che si trovava già agli arresti domiciliari per altri reati. L’uomo.82enne, alla vista dei militari, di passaggio per normali controlli, afferrava un bastone in legno e colpiva i carabinieri cercando di cacciarli di casa.



’anziano, già noto per altri episodi di violenza, è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al momento è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’AG ed in attesa di un aggravamento della pena restrittiva.