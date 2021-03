“Luoghi del Cuore” FAI: brillano Cilento e Diano Pisciotta inserisce due luoghi in graduatoria, riconoscimenti anche per Castel San Lorenzo e Sala Consilina

Ha raggiunto quest’anno la decima edizione “I Luoghi del Cuore”, iniziativa promossa dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa SanPaolo. Migliaia come sempre i voti espressi dai cittadini italiani che hanno quindi potuto esprimere le preferenze per i loro luoghi più cari.

Quest’anno si è verificato il miglior risultato di sempre: oltre 2 milioni e 300 mila voti raccolti e 39.500 luoghi segnalati in 6504 comuni italiani, a testimonianza dello straordinario patrimonio culturale del Bel Paese, che spesso si dà anche troppo per scontato talvolta sottovalutandolo.

Per entrare nella graduatoria definitiva occorrevano almeno 2000 voti per luogo ed anche quest’anno Cilento e Vallo di Diano possono vantare significativi piazzamenti, Pisciotta fa la parte del leone con ben due luoghi in graduatoria: di seguito vi forniamo il posizionamento completo dei luoghi del nostro territorio.

–Pisciotta, centro storico (129° posto – 3173 voti)

–Pisciotta, Chiesa Madre (155° posto – 2896 voti)

–Castel San Lorenzo, Palazzo Vigna della Corte (192° posto – 3322 voti)

–Sala Consilina, Madonna del Monte (217° posto – 2004 voti)

Tra le località segnalate ma escluse dalla graduatoria:

–Capaccio Paestum, Castello medievale (242° posto – 1518 voti)

–Area archeologica di Paestum (643° posto – 224 voti)

–Certosa di San Lorenzo a Padula (782° posto – 85 voti)

–Marina di Pisciotta (782° – 85 voti)

–Torre Normanna di Capitello di Ispani (784° – 83 voti)

–Cascata Capelli di Venere di Casaletto Spartano (803° – 64 voti)

Il censimento è stato realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.