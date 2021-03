1 Marzo: 9 anni fa moriva Lucio Dalla

E’ il 60° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 305 giorni.

Santi del giorno

Sant’Albino (Vescovo)

San Bono di Cagliari (Vescovo e Martire)

San David di Menevia (del Galles, Vescovo)

San Rudesindo (Vescovo)

San Silvio e compagni (Martiri venerati ad Anversa)

San Siviardo (Abate di Anille)

San Suitberto di Kaiserswerth

Sant’Eudocia (Eudossia) di Eliopoli (Martire)

Santa Domnina (Vergine in Siria)

Etimologia

Albino, pur trattandosi di un personale ormai raro, è un nome dal glorioso passato. Deriva dal tedesco “albhi”, “elfo”, unito al termine “wini”, “amico”. Chi porta questo nome, dal potente richiamo evocativo e simbolico, è pertanto “amico degli elfi”.

Proverbio del giorno

Marzo o buono o rio, il bue all’erba e il cane all’ombra.

Aforisma del giorno

Riponi interamente la fiducia in Dio, e sia lui il tuo timore e il tuo amore. Risponderà lui per te, e opererà per il bene, nel modo migliore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1961 – L’Aeronautica istituisce le Frecce Tricolori

1983 – In vendita i primi orologi Swatch

Sei nato oggi?

Affermazione professionale e carriera sono per te il primo obiettivo. Dovrai superare diversi ostacoli ma la tua tenacia ti porterà ad ottenere la giusta ricompensa. In amore ti mostri a volte troppo critico e complichi le cose anche quando non ce ne sarebbe bisogno: un po’ più di tolleranza ti aiuterà a raggiungere la serenità.

Celebrità nate in questo giorno

1904 – Glenn Miller

1954 – Ron Howard

1994 – Justin Bieber

1974 – Romina Mondello

1955 – Gene Gnocchi

Scomparsi oggi

2012 – Lucio Dalla

1938 – Gabriele D’Annunzio

1773 – Luigi Vanvitelli