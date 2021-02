Rupe di Agropoli a rischio? Coppola: presto un progetto Comune programma interventi per la rupe ma anche per San Francesco

AGROPOLI. E’ delle scorse settimane l’allarme lanciato dai cittadini per le condizioni della rupe di Agropoli. Questo inverno si sono registrati diversi crolli che hanno messo in apprensione i residenti del borgo antico. Questi ultimi hanno chiesto di programmare interventi per mettere in sicurezza il costone roccioso su cui si erge il borgo antico. Ciò al fine di evitare che con il tempo la situazione possa degenerare.

Rupe di Agropoli a rischio, la risposta del Comune

L’appello è stato accolto dal sindaco Adamo Coppola che assicura massima attenzione al problema della rupe di Agropoli.

«La questione della rupe ci preoccupa. Il costone ha subito dei crolli e ha dato segnali di cedimenti – spiega il primo cittadino – Le verifiche che abbiamo fatto con i droni, però, ci hanno in parte rassicurato».

Al momento non sembra necessario un intervento di emergenza, ma il pericolo c’è e sarà necessario intervenire.

Gli interventi

«I fondi che arriveranno dal Governo e dall’UE, saranno destinati anche a risolvere il rischio idrogeologico. Certamente chiederemo finanziamenti», assicura Coppola.

Ma la rupe di Agropoli non è l’unica opere in preventivo: «Abbiamo necessità di intervenire anche a San Francesco. Lì abbiamo una progettazione di 10milioni di euro – dice il sindaco – abbiamo grandi possibilità di finanziamento nei prossimi mesi. Parallelamente – conclude Adamo Coppola – penseremo anche ad un progetto per Agropoli Alto».