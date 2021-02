C5, Sporting Sala Consilina: espugnato il Pala Domitia, tris di doppiette per i salesi

Il 20° turno del girone F di Serie B di calcio a 5 maschile vedeva ieri la capolista Sporting Sala Consilina impegnata in trasferta. Il team salese, guidato da Darci Folletto, reduce dal passo falso nel derby contro il Benevento cercava riscatto sul campo dell’ADS Junior Domitia. I padroni di casa, invece, arrivano dalla vittoria esterna contro il Real Terracina con Rennella grande protagonista grazie alle sue quattro reti su sette messe a segno dalla propria squadra. Gli ospiti cercano il riscatto, dopo aver subito la sconfitta nello scontro diretto casalingo contro il Benevento.

Junior Domitia- Sporting Sala Consilina: 6-7

Una partita molto combattuta, nella quale le squadre fanno di tutto per ottenere la vittoria. Per i padroni di casa vanno a segno: Rennella (tripletta), che vola a quota 32 reti in squadra, accompagnato dalle reti di Nastai, Fedele e Palumbo. I colpi di scena non mancano neanche per gli ospiti con la doppietta di Bavaresco. L’ultimo arrivo, acquistato dall’Orsa Viaggiano che milita nel Calcio a 5 Serie A2 Girone D, si presenta nel migliore dei modi alla sua nuova squadra. Doppiette anche per Dillien, che in questa settimana ha festeggiato il suo compleanno ed Ortega, a cui si aggiunge la rete di Brunelli, quest’ultimo che resta primo marcatore dello Sporting Sala Consilina, insieme ad Ortega, a quota 26 reti.

Salesi sempre al primo posto del girone F di Serie B

L’ADS Junior Domitia esce sconfitto ma a testa alta, restando al sesto posto in classifica con 28 punti insieme allo Spartak Caserta, quest’ultima a riposo in questa giornata. Lo Sporting Sala Consilina vince di misura e mantiene così il primato in classifica a +1 sul Benevento, anch’esso vittorioso tra le mura amiche contro l’Ecocity Futsal Cisterna.