28 Febbraio: oggi si festeggia San Romano

E’ il 59° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 306 giorni.

Santi del giorno

San Romano di Condat (Abate)

Beato Carlo Gnocchi (Sacerdote)

Sante Marana e Cira (Vergini)

Etimologia

Romano, il nome deriva dal latino Romanus ed assume il significato di “uomo di Roma”.

Proverbio del giorno

Febbraio corto peggior di tutti.

Aforisma del giorno

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita non sarebbe più sopportabile (Georges Courteline)

Accadde Oggi

1953 – Scoperta la struttura del DNA

Sei nato oggi?

Sei dotato di grande creatività ma quel che ti manca è la costanza necessaria per portare a termine i tuoi progetti. La fortuna ti accompagna e dunque riuscirai sempre a cavartela, se però non ti accontenti di questo ed aspiri al successo dovrai imparare ad essere più disciplinato. In amore avrai molte occasioni di incontrare chi fa per te, anche se forse non sempre sarai pronto a coglierle. Devi porre un freno alle fantasie ed essere più concreto.

Celebrità nate in questo giorno

1533 – Michel de Montaigne

1959 – Gabriella Carlucci