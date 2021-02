VIDEO | Panta Rei, covid e palestre: intervista a Raffaele Zittoli

Per piscine e palestre non c’è ancora una data di apertura, nemmeno ipotizzata. Gli sportivi non sanno quando potranno tornare ad allenarsi e mentre le strutture restano chiuse, i titolari continuano ad affrontare spese, come ci spiega Raffaele Zittoli, gestore di una palestra a Roccadaspide.

