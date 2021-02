Polisportiva Santa Maria-Castrovillari: cilentani e calabresi alla ricerca di riscatto Polisportiva Santa Maria vs Castrovillari nel 20° turno del girone I di Serie D: gara tra 2 team in difficoltà nelle ultime 10 gare giocate

Dopo il turno infrasettimanale torna in campo la Polisportiva Santa Maria opposta al Castrovillari.. Domenica 28, alle ore 14:30, giallorossi e rossoblù saranno opposti nella ventesima giornata del gruppo I di Serie D, la terza del girone di ritorno. Le due squadre dopo l’intreccio dello scorso 21 ottobre nel pareggio per 1-1, torneranno ad incrociarsi nuovamente al “Carrano”. La direzione di gara del delicato match sarà affidata a Nicolo’ Dorillo della sezione di Torino.

Polisportiva Santa Maria-Castrovillari: lo stato di forma delle due squadre

I giallorossi cilentani, allenati da Gianluca Esposito, sono reduci da un periodo pieno di alti e bassi. Solo due i successi negli ultimi undici turni disputati, con cinque sconfitte e quattro divisioni della posta in palio. I padroni di casa della Polisportiva Santa Maria sono sesti con 25 lunghezze racimolate nei 19 match disputati a fronte di 26 marcature messe a segno e 16 incassate. Il Castrovillari, invece, occupa la quindicesima piazza del torneo in piena zona play-out. Gli ospiti hanno racimolato 17 punti in 16 partite con 15 marcature all’attivo e 16 al passivo. Due i pareggi e cinque le sconfitte nelle ultime sette uscite per i calabresi, che non vincono dallo scorso 20 gennaio. Il Castrovillari nelle ultime dieci gare giocate ha fatto peggio di tutti con 8 soli punti raccolti, uno, invece, in più per la Polisportiva Santa Maria.

L’andamento dei due team

La Polisportiva Santa Maria, con il sesto score interno del raggruppamento, in casa ha conosciuto le uniche due sconfitte nelle ultime due uscite. Oltre ai recenti passi falsi dopo dieci partite interne i cilentani hanno messo in cascina cinque volte il bottino pieno con tre divisioni della posta in palio. Diciannove le reti siglate e sette quelle incassate dal team giallorosso tra le mura amiche. Il Castrovillari in trasferta ha, invece, il dodicesimo score esterno del girone. Due vittorie calabresi lontane da casa con un solo pari e quattro sconfitte, sei, poi, le marcature messe a segno e otto quelle subite.

Prossimo turno Serie D girone I

Rende-Gelbison

Santa Maria-Castrovillari

Licata-Biancavilla

Marina di Ragusa-Cittanovese

Sant’Agata-Acireale

Troina-Fc Messina

Dattilo-Paternò

San Luca-Roccella

Acr Messina-Rotonda