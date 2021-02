Perdifumo, allarme randagismo e cani padronali vaganti I residenti chiedono interventi per garantire la sicurezza

PERDIFUMO. A Vatolla è allarme randagismo e cani padronali vaganti. A segnalarlo i residenti. Si è verificato proprio in questi giorni, infatti, l’ultimo episodio. Un cane vagante ha morso un passante. Per fortuna quest’ultimo non ha riportato gravi conseguenze.

Non è il primo incidente che si verifica, la vicenda ha dei trascorsi ed è stata oggetto di più denunce nel tempo che non hanno mai visto l’applicazione di una misura adeguata per la risoluzione.

Il randagismo e la non vigilanza opportuna dei cani padronali porta a queste situazioni. Diversi residenti chiedono maggiore attenzione, più sorveglianza per il bene comune.